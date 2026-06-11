Неймар рискует пропустить групповой этап ЧМ-2026

Форвард сборной Бразилии Неймар может пропустить групповой этап, пишет Foot Mercato.

По информации издания, ситуация с травмой бразильца становится все хуже.

Напомним, что Неймар травмировался в конце мая, ожидалось, что он он пропустит не более 2-3 недель. Однако теперь ситуация изменилась.

Нападающий точно не сыграет в первом матче бразильцев против Марокко, а его участие в матчах с Гаити и Шотландией пока находится под вопросом.

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