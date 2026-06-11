iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Неймар рискует пропустить групповой этап ЧМ-2026

Ситуация с травмой бразильца ухудшается.
Сегодня, 15:15       Автор: Андрей Безуглый
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Форвард сборной Бразилии Неймар может пропустить групповой этап, пишет Foot Mercato.

По информации издания, ситуация с травмой бразильца становится все хуже.

Напомним, что Неймар травмировался в конце мая, ожидалось, что он он пропустит не более 2-3 недель. Однако теперь ситуация изменилась.

Нападающий точно не сыграет в первом матче бразильцев против Марокко, а его участие в матчах с Гаити и Шотландией пока находится под вопросом.

Также у нас на сайте есть анонс первого игрового дня ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар

Статьи по теме

Бразилия получила оптимистичные новости о Неймаре Бразилия получила оптимистичные новости о Неймаре
Неймар решил сменить имидж перед стартом ЧМ-2026 Неймар решил сменить имидж перед стартом ЧМ-2026
Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026 Анчелотти раскрыл тактический план на Неймара на ЧМ-2026
Анчелотти прокомментировал состояние Неймара Анчелотти прокомментировал состояние Неймара

Видео

Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча
Украина уступила Дании в спарринге, прерванном из-за жуткого инцидента - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" уступили Дании в досрочно завершенном спарринге
просмотров
Футбол сегодня: матчи-открытия ЧМ-2026
просмотров
Плей-офф НБА: Никс победил Сан-Антонио в четвертом матче серии
просмотров
УПЛ: Кудривка и Левый Берег пробились в УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа16:19
Ювентус может подписать талант Реала
НБА15:48
Сперс побил рекорд Кливленда по трёхочковых
ЧМ-202615:15
Неймар рискует пропустить групповой этап ЧМ-2026
ЧМ-202615:15
"Не нойте!": Руни жёстко ответил хейтерам состава Англии
Формула 114:40
Леклер сменил тормоза после аварии в Монако
Европа14:37
Моуринью настаивает на подписании звезды Ман Сити
ЧМ-202614:05
Марокко осталась без двух ключевых игроков перед стартом ЧМ
Другие14:04
Сборная Украины добыла первую победу в Лиге наций
ЧМ-202613:38
"Соккер заслуживает уважения": хавбек США - о домашнем ЧМ
Европа и мир13:20
Сокол узнал соперников в Континентальном кубке
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK