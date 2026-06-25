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Футбол

Неймар сравнялся с бразильскими легендами в рамках ЧМ

Нападающий вернулся в сборную Бразилии после 981-дневного перерыва.
Сегодня, 08:51       Автор: Валентина Чорноштан
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

Неймар принял участие в матче против Шотландии (3:0), выйдя на замену на 76‑й минуте и впервые появившись на поле в футболке национальной команды спустя 981 день.

Добавим, что это его четвёртый мундиаль в карьере (2014, 2018, 2022, 2026). Теперь же он присоединится к числу легендарных бразильцев с таким достижением - а именно к Джалме Сантосу, Пеле и Кафу.

Для вингера это также был первый матч за сборную с октября 2023 года. Последний раз, играя за сборную, он уступил Уругваю в квалификации чемпионата мира со счётом 0:2.

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Напомним, что он вышел на 76‑й минуте, заменив Матеуса Кунью в матче 3‑го тура группового этапа против сборной Шотландии, и не отличился результативными действиями.

Тем временем ветеран сборной Боснии проводит свой юбилейный матч.

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