Неймар сравнялся с бразильскими легендами в рамках ЧМ

Неймар принял участие в матче против Шотландии (3:0), выйдя на замену на 76‑й минуте и впервые появившись на поле в футболке национальной команды спустя 981 день.

Добавим, что это его четвёртый мундиаль в карьере (2014, 2018, 2022, 2026). Теперь же он присоединится к числу легендарных бразильцев с таким достижением - а именно к Джалме Сантосу, Пеле и Кафу.

4 - Neymar è diventato il quarto giocatore del #Brasile a disputare quattro edizioni differenti della Coppa del Mondo FIFA, dopo Djalma Santos, Cafu e Pelé. Veterano.#FIFAWorldCup — OptaPaolo (@OptaPaolo) June 24, 2026

Для вингера это также был первый матч за сборную с октября 2023 года. Последний раз, играя за сборную, он уступил Уругваю в квалификации чемпионата мира со счётом 0:2.

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Напомним, что он вышел на 76‑й минуте, заменив Матеуса Кунью в матче 3‑го тура группового этапа против сборной Шотландии, и не отличился результативными действиями.

Тем временем ветеран сборной Боснии проводит свой юбилейный матч.

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