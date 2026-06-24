Ветеран сборной Боснии проводит свой юбилейный матч

Форвард сборной Боснии Эдин Джеко проводит свой юбилейный матч.

40-летний нападающий вышел в стартовом составе на матч с Катаром, который стал для него 150-м в футболке национальной команды.

По этому показателю Джеко - рекордсмен команды, на втором месте находится Миралем Пьянич, у которого лишь 115 поединков.

Также Джеко является лидером сборной по забитым голам - 73. Ближайший преследователь - Ведад Ибишевич - имеет лишь 28 мячей.

На момент написания новости Босния ведет в счете 2:1.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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