iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ветеран сборной Боснии проводит свой юбилейный матч

Эдин Джеко играет в своем 150-м матче.
Сегодня, 23:07       Автор: Андрей Безуглый
Эдин Джеко / Getty Images
Эдин Джеко / Getty Images

Форвард сборной Боснии Эдин Джеко проводит свой юбилейный матч.

40-летний нападающий вышел в стартовом составе на матч с Катаром, который стал для него 150-м в футболке национальной команды.

По этому показателю Джеко - рекордсмен команды, на втором месте находится Миралем Пьянич, у которого лишь 115 поединков.

Также Джеко является лидером сборной по забитым голам - 73. Ближайший преследователь - Ведад Ибишевич - имеет лишь 28 мячей.

На момент написания новости Босния ведет в счете 2:1.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдин Джеко

Статьи по теме

Джеко отличился голом в дебютном матче за Шальке и установил рекорд в Германии Джеко отличился голом в дебютном матче за Шальке и установил рекорд в Германии
Джеко пополнил состав лидера второй Бундеслиги Джеко пополнил состав лидера второй Бундеслиги
39-летний Джеко нашел себе новый клуб 39-летний Джеко нашел себе новый клуб
Джеко установил рекорд Лиги конференций Джеко установил рекорд Лиги конференций

Видео

Роналду установил рекорд чемпионатов мира
Роналду установил рекорд чемпионатов мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи ЧМ-2026 с участием сборных Канады, Бразилии и Мексики
просмотров
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
просмотров
Календарь Динамо: стали известны даты и время начала матчей с Университатей в отборе Лиги Европы
просмотров
Ястремская не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Ноттингеме
просмотров

Последние новости

ЧМ-202623:07
Ветеран сборной Боснии проводит свой юбилейный матч
Киберспорт22:22
NaVi упали в нижню.ю сетку отбора на The International 2026
ЧМ-202621:45
Звезда сборной Бельгии вернулся в расположении команды
Легкая атлетика21:05
Магучих виыграла золото на этапе Континентального тура в Загребе
Другие20:35
Сборная Украины сенсационно обыграла Бразилию в Лиге наций
ЧМ-202619:55
Парагвай может оспорить неудаление Беллингема
Украина18:55
Динамо подписало нападающего ПСЖ
Формула 118:20
Кадиллак привезет большое обновление в Австрию
Теннис17:50
Свитолина снялась с турнира в Бад-Хомбурге
Европа17:30
Тоттенхэм проведет большую ротацию вратарей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK