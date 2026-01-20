39-летний Джеко нашел себе новый клуб

Нападающий Фиорентины Эдин Джеко нашел вариант продолжения карьеры, сообщает Патрик Бергер.

Напомним, что контракт 39-летнего форварда с "фиалками" истекает летом 2026 года. О продлении соглашения речь не идёт.

Потому агенты боснийцев быстро нашли ему новый клуб. Как пишет журналист, Джеко уже устно согласовал контракт с Шальке.

Финансовые и другие детали контракта пока не разглашается.

Шальке на текущий момент является лидером второй Бундеслиги, имея в своем активе 38 очков после 18 туров. "Горняки" на четыре пункта опережают идущие следом Эльферсберг и Дармштадт.

