39-летний Джеко нашел себе новый клуб

Босниец согласовал контракт с Шальке.
Сегодня, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Эдин Джеко / Getty Images
Эдин Джеко / Getty Images

Нападающий Фиорентины Эдин Джеко нашел вариант продолжения карьеры, сообщает Патрик Бергер.

Напомним, что контракт 39-летнего форварда с "фиалками" истекает летом 2026 года. О продлении соглашения речь не идёт.

Потому агенты боснийцев быстро нашли ему новый клуб. Как пишет журналист, Джеко уже устно согласовал контракт с Шальке.

Финансовые и другие детали контракта пока не разглашается.

Шальке на текущий момент является лидером второй Бундеслиги, имея в своем активе 38 очков после 18 туров. "Горняки" на четыре пункта опережают идущие следом Эльферсберг и Дармштадт.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке Эдин Джеко

