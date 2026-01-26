Джеко отличился голом в дебютном матче за Шальке и установил рекорд в Германии

Боснийский форвард помог своей новой команде не проиграть в поединке второй Бундеслиги.

Джеко забил в дебютном матче за Шальке / Getty Images

Нападающий Эдин Джеко результативно дебютировал за Шальке в матче 19-го тура второй немецкой Бундеслиги против Кайзерслаутерна.

Поединок завершился вничью 2:2, а опытный боснийский форвард вышел на замену в середине второго тайма и непосредственно помог своей новой команде отыграться с 0:2, забив первый гол гельзенкирхенцев в этой встрече.

Как сообщает Get German Football News, благодаря этому результативному удару Джеко стал самым возрастным автором гола в истории второго дивизиона Германии. Босниец отличился в возрасте 39 лет, 10 месяцев и 8 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Хельмуту Халлеру, который в 1979 году забил за Аугсбург в возрасте 39 лет, 7 месяцев и 4 дней.

Напомним, что Джеко на днях присоединился к Шальке, подписав контракт до конца нынешнего сезона.

