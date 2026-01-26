iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Джеко отличился голом в дебютном матче за Шальке и установил рекорд в Германии

Боснийский форвард помог своей новой команде не проиграть в поединке второй Бундеслиги.
Сегодня, 12:50       Автор: Игорь Мищук
Джеко забил в дебютном матче за Шальке / Getty Images
Джеко забил в дебютном матче за Шальке / Getty Images

Нападающий Эдин Джеко результативно дебютировал за Шальке в матче 19-го тура второй немецкой Бундеслиги против Кайзерслаутерна.

Поединок завершился вничью 2:2, а опытный боснийский форвард вышел на замену в середине второго тайма и непосредственно помог своей новой команде отыграться с 0:2, забив первый гол гельзенкирхенцев в этой встрече.

Читай также: Джеко установил рекорд Лиги конференций

Как сообщает Get German Football News, благодаря этому результативному удару Джеко стал самым возрастным автором гола в истории второго дивизиона Германии. Босниец отличился в возрасте 39 лет, 10 месяцев и 8 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал Хельмуту Халлеру, который в 1979 году забил за Аугсбург в возрасте 39 лет, 7 месяцев и 4 дней.

Напомним, что Джеко на днях присоединился к Шальке, подписав контракт до конца нынешнего сезона.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шальке Эдин Джеко вторая бундеслига

Статьи по теме

Джеко пополнил состав лидера второй Бундеслиги Джеко пополнил состав лидера второй Бундеслиги
39-летний Джеко нашел себе новый клуб 39-летний Джеко нашел себе новый клуб
Мужская сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2026 по биатлону Мужская сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2026 по биатлону
Стало известно, в каком состоянии находится Михаэль Шумахер Стало известно, в каком состоянии находится Михаэль Шумахер

Видео

ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: Несмит с данком после сольного прохода возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Перро и Симон одержали победы в масс-стартах на этапе Кубка мира в Новом Месте
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: поединки Жироны и Эвертона, матч Серии А
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина потеряла две позиции, Испания сохранила лидерство
просмотров

Последние новости

Биатлон13:44
Мужская сборная Украины определилась с составом на чемпионат Европы-2026 по биатлону
Формула 113:36
Стало известно, в каком состоянии находится Михаэль Шумахер
Европа12:59
Экс-капитан Реала близок к покупке Севильи
Европа12:50
Джеко отличился голом в дебютном матче за Шальке и установил рекорд в Германии
Европа12:29
Уэйн Руни поделился мнением о результатах Кэррика на посту главного тренера МЮ
Европа11:59
Сын и внук легенд Милана близок к очередной смене клуба в Италии
Европа11:28
"Взял на себя ответственность": Малиновский оценил свой безумный гол со штрафного
Биатлон10:45
Именитая итальянская биатлонистка подтвердила, что провела последнюю гонку на Кубке мира
Украина09:57
Усик посетил тренировочный лагерь Полесья и прочитал мотивационную лекцию
Украина09:29
"Это для меня праздник": Шапаренко рассказал, почему продлил контракт с Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK