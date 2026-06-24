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Футбол

Швейцария вырвала у Канады первое место в группе

Хозяева мундиаля имели все шансы на очки.
Вчера, 23:55       Автор: Андрей Безуглый
Швейцария - Канада / Getty Images
Швейцария - Канада / Getty Images

В среду, 24 июня, Швейцария и Канада встречались в матче третьего тура группового этапа. От исхода поединка зависела судьба первого места группы В.

В первом тайме игра была очень равной. Несмотря на небольшой перевес швейцарцев, Канада не отставала от соперника по количеству моментов.

Однако счет был открыт только со стартом второй половины. Манзамби прокинул мяч Варгасу, который точно отправил его в нижний угол ворот.

А уже через десять минут уже сам Манзамби полуичл отличный пас и сделал счет комфортным для своей команды.

Канада бросилась отыгрываться, и на 76-й минуте Дэвид отыграл один мяч. А далее канадцы упустили несколько безумных моментов сравнять счет и завершили групповой этап на второй строчке.

Статистика матча Швейцария - Канада 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Швейцария - Канада 2:1
Голы: Варгас, 46, Манзамби, 57 - Дэвид, 76

Ожидаемые голы (xG): 1.06 — 1.32
Владение мячом: 55% — 45%
Удары: 6 — 13
Удары в створ: 4 — 7
Угловые: 2 — 7
Фолы: 19 — 13

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