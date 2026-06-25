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Футбол

Босния уверенно справилась с Катаром

Джеко и компания практически гарантировали себе плей-офф.
Сегодня, 00:06       Автор: Андрей Безуглый
Босния - Катар / Getty Images
Босния - Катар / Getty Images

В среду, 24 июня, Босния и Катар встречались в матче третьего тура группового этапа. Победитель матча проходил в плей-офф с третьего места.

Боснийцы сразу пошли в атаку, заставив кипера Катара немало поработать, чтобы сохранить ворота сухими.

Но уже к исходу первого получаса Алайбегович идеальным ударом отправил мяч точно в девятку. А через несколько минут Абунада ошибся и забросил мяч в собственные ворота.

Затем удача перешла на сторону Катара. Сначала Джеко попал в штангу, а затем Аль-Хайдос сумел отыграть один мяч.

Во втором тайме игра была очень тяжелой. Обе команды отказывались терять очки и бились до последнего. Но в концовке матча Босния разыграла готовую схему на угловом, результатом которой стал гол Махмича, ставший решающим в поединке.

Статистика матча Босния и Герцеговина - Катар 3‑го тура группового этапа ЧМ‑2026

Босния и Герцеговина - Катар 3:1
Голы: Алайбегович, 29, Абунада (автогол), 34, Махмич, 80 - Аль-Хайдос, 42

Ожидаемые голы (xG): 0.65 — 0.77
Владение мячом: 55% — 45%
Удары: 14 — 9
Удары в створ: 5 — 3
Угловые: 5 — 5
Фолы: 9 — 14

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