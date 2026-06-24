Звезда сборной Бельгии вернулся в расположении команды

Сборная Бельгии объявила о возвращении Жереми Доку.

Напомним, что 24-летний покинул распорожение национальной команды.

Доку уехал в Лондон, чтобы присутствовать на рождении своего сына.

Однако уже игрок вернулся и приступил к тренировкам, о чем и объявила команда. В посте Бельгия поздравила своего игрока "с лучшим ассистом в жизни".

Ранее Тухель высказался о нереализованном моменте Кейна в матче с Ганой.

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