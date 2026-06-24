Парагвай может оспорить неудаление Беллингема
Федерация футбола Парагвая может обжаловать судейство в матче Англия - Гана, пишет AS.
Напомним, что поединок завершился безголевой ничьей.
Однако в Парагвае остались недовольны неудалением Джуда Беллингема, после того как он общался с Джорданом Айю, прикрыв рот.
Напомним, что перед ЧМ-2026 было введено правило, запрещающее прикрывать рот. За это был удален игрок Парагвая Мигель Альмирон, однако в отношении Беллингема санкций не было.
Парагвайские СМИ утверждает, что федерация футбола уже отправила жалобу в ФИФА. При этом AS пишет, что жалоба пока не поступала.
Если ФИФА действительно получит жалобу от Парагвая, она будет обязана ее рассмотреть.
Ранее Тухель высказался о нереализованном моменте Кейна в матче с Ганой.
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