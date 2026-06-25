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Автоспорт

ФИА сняла ограничение на количество президентских сроков

Мохамед бен Сулайем намерен пожизненно занимать пост.
Сегодня, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Мохамед бен Сулайем / Getty Images
Мохамед бен Сулайем / Getty Images

ФИА согласилась снять ограничение на количество президентских сроков, пишет BBC.

По информации издания, инициатива бен Сулайема была принята на заседании Генеральной ассамблеи с 90% голосов.

Ранее один человек мог занимать пост президента ФИА лишь в течение трех сроков. Теперь такого ограничения не будет.

Однако и это не конец. По слухам, бен Сулайем также намерен снять возрастное ограничение в 70 лет, чтобы занять пост пожизненно.

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