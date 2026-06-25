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Футбол

Миура проведет еще один сезон

59-летний японец проведет свой 42-й сезон.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Кадзуйоси Миура / Getty Images
Кадзуйоси Миура / Getty Images

Японский ветеран Кадуйоси Миура проведет еще один сезон.

Фукусима Юнайтед, выступающая в третьей японской лиге, объявила, что продлит аренду футболиста еще на сезон.

Предстоящий сезон станет 42-м в карьере 59-летнего Миуры. В прошлом сезоне японец провел лишь шесть матчей, не отличившись результативными действиями.

При этом, отметим, что контракт Миура все еще принадлежит Йокогаме.

Ранее также ветеран сборной Боснии отпраздновал юбилей.

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