Самый старший футболист мира снова сменил клуб

Кадзуйоси Миура будет играть в Атлетико Сузука.

Самый возрастной футболист мира Кадзуйоси Миура перешел в новый клуб.

Напомним, что последний сезон 57-й летний японец провел во второй португальской лиге в Оливейренсе, где сыграл шесть матчей.

По окончание аренды Миура вернулся в Йокогаму, но уже вскоре отправился в новый клуб.

Атлетико Сузука объявил о подписании арендного соглашения с легендарным футболистом. Клуб выступает в четвертом японском дивизионе.

Ранее также сообщалось, что ветеран Реала покинул клуб.

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