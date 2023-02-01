55-летний Миура продолжит карьеру во второй португальской лиге

Роналду есть к чему стремиться.

Кадзуеси Миура перел в аренду в клуб второй португальской лиги Оливейренсе, сообщает Japan Times.

55-летний Король Кадзу вернулся в Европу и до конца сезона будет представлять Оливейренсе, который идет 9-м во втором португальском дивизионе.

Португальский клуб станет 16-м в необычайной карьере японца и всего 5-м европейским. При этом Миура проводит уже свой 38-й сезон в профессиональном футболе. А ведь ему стукнет 56 лет 26 февраля!

Напомним, Кадзуеси Миура - самый возрастной профессиональный игрок, наиболее возрастной автор забитого гола в элитном дивизионе Японии и игрок, который провел на профессиональном уровне игры в пяти десятилетиях кряду.

В нынешнем сезоне японец провел 18 игр за Сузука Поинт Геттерс, в которых забил 2 гола.