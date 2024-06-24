Капитан Реала подписал контракт с саудовским клубом - источник
Начо определился с местом продолжения карьеры.
Защитник Начо Фернандес переходит в саудовский клуб Аль-Кадисия по двухлетнему контракту. Об этом сообщает Marca.
34-летний центрбек уходит из Реала в статусе свободного агента и заработает в Саудовской Аравии 20 миллионов евро.
Читай также: Саудиты хотят купить клуб из чемпионата Франции
Напомним, что Начо также является воспитанником "сливочных", в составе которых он провел всю свою карьеру.
На счету испанца 16 голов и 10 ассистов в 364 матчах за "сливочных", с которыми он также выиграл множество трофеев.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!