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Саудиты хотят купить клуб из чемпионата Франции

Монако приглянулся богатым инвесторам.
Сегодня, 09:15
ФК Монако / Getty Images
ФК Монако / Getty Images

Бизнесмены из Саудовской Аравии хотят купить футбольный клуб Монако. Об этом сообщает издание L’Équipe.

Владелец клуба Дмитрий Рыболовлев получил несколько предложений, включая одно от ближневосточных миллиардеров.

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Если сделка состоится, новым президентом Монако станет Луиш Кампуш, который сейчас является спортивным советником в ПСЖ.

Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Франции Монако занял второе место.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монако ПСЖ Саудовская Аравия

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