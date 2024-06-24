Саудиты хотят купить клуб из чемпионата Франции
Монако приглянулся богатым инвесторам.
Бизнесмены из Саудовской Аравии хотят купить футбольный клуб Монако. Об этом сообщает издание L’Équipe.
Владелец клуба Дмитрий Рыболовлев получил несколько предложений, включая одно от ближневосточных миллиардеров.
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Если сделка состоится, новым президентом Монако станет Луиш Кампуш, который сейчас является спортивным советником в ПСЖ.
Напомним, по итогам прошлого сезона чемпионата Франции Монако занял второе место.
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