Монако не будет оспаривать дисквалификацию своего игрока, который выступил против акции против гомофобии

Монако не намерен обжаловать решение дисциплинарной комиссии касательно дисквалификации Мохамеда Камара, пишет Le Parisien.

Напомним, в последнем туре Лиги 1 игрок Монако заклеил лентой логотип, посвященный акции борьбы против гомофобии. Камара получил четырехматчевую дисквалификацию за свой поступок.

Монако не только не стал оспаривать решение лиги, но и извинился за поведение своего игрока.

"Мы принимаем к сведению решение Лиги 1, которого ожидали, и не будем подавать апелляцию. Как клуб, мы не согласны с тем, что Камара сделал.

Наша главная задача была справиться с этой ситуацией, прояснить позицию нашего клуба по этому вопросу и объяснить Мо, что его поведение могло быть другим.

Монако поддерживает действия Лиги, борьбу с дискриминацией, действия против гомофобии, это ясно для нас и также ясно для Мо", – заявил генеральный директор клуба Тиаго Скуро.

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