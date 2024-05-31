Монако не будет оспаривать дисквалификацию своего игрока, который выступил против акции против гомофобии
Монако не намерен обжаловать решение дисциплинарной комиссии касательно дисквалификации Мохамеда Камара, пишет Le Parisien.
Напомним, в последнем туре Лиги 1 игрок Монако заклеил лентой логотип, посвященный акции борьбы против гомофобии. Камара получил четырехматчевую дисквалификацию за свой поступок.
Монако не только не стал оспаривать решение лиги, но и извинился за поведение своего игрока.
"Мы принимаем к сведению решение Лиги 1, которого ожидали, и не будем подавать апелляцию. Как клуб, мы не согласны с тем, что Камара сделал.
Наша главная задача была справиться с этой ситуацией, прояснить позицию нашего клуба по этому вопросу и объяснить Мо, что его поведение могло быть другим.
Монако поддерживает действия Лиги, борьбу с дискриминацией, действия против гомофобии, это ясно для нас и также ясно для Мо", – заявил генеральный директор клуба Тиаго Скуро.
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