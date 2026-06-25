Директор Усика о возможном бое с Кабайелом: "Эмоции не помешают"
Украинець готов драться, но только при наличии правильной коммерческой структуры.
Друг гегемона супертяжёлого веса и директор Usyk17 Сергей Лапин высказался о причине нежелания Александра Усика выходить на ринг против претендента WBC и обладателя временного пояса Агита Кабайела.
Он отметил, что в команде с уважением относятся к немецкому бойцу, но в данном случае речь идёт исключительно о бизнес-составляющей. По словам Лапина, Александр на протяжении всей карьеры доказывал свой статус, и сейчас вопрос уже не в том, кому и что он должен, а в том, какое шоу можно организовать вокруг потенциальной встречи.
Здесь нет ничего личного, но бои такого масштаба не делаются через социальные сети или давление со стороны публики. Серьёзное предложение от серьёзных людей, правильная коммерческая структура, телетрансляторы и поддержка организаторов — именно так создаются крупнейшие бои.
Ничего личного и никаких эмоций не помешают этому бою с Агитом состояться. Но если за этим поединком не будет серьёзной коммерческой структуры, тогда его будет трудно оправдать. Если появится подходящая возможность, бой состоится. Если нет — существуют другие варианты и другие большие возможности.
Ранее Лапин рассказал о неожиданном развороте карьеры украинского чемпиона.
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