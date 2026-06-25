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Новичок Ф-1 готовит собственный двигатель

Держат интригу до 2029 года.
Сегодня, 13:21       Автор: Валентина Чорноштан
Кадиллак логотип / Getty Images
Кадиллак логотип / Getty Images

В нынешнем сезоне команда Кадиллак использует моторы Феррари, однако руководитель команды Дэн Таурисс раскрыл планы на 2029 год.

По имеющейся информации, у американской команды появится собственная силовая установка, и она предусматривает создание турбомотора V6.

Однако сейчас активно обсуждается и альтернативный сценарий – возможный переход в будущем на двигатели V8.

Также босс Кадиллака заявил, что итоговое решение пока остаётся открытым и их ждёт ещё множество раундов переговоров с производителями силовых установок.

К слову, ФИА запрещает новинку Мерседес после жалобы Феррари.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Кадиллак

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