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Футбол

Реал и Комо проведут встречу по трансферу хавбека

Другие клубы могут включиться в борьбу за Паса.
Сегодня, 14:21       Автор: Валентина Чорноштан
Нико Паса / Getty Images
Нико Паса / Getty Images

Реал намерен выкупить Нико Паса и тут же перепродать.

Испанский гранд готов активировать опцию обратного выкупа, которая прописана в его соглашении с итальянской командой.

Ожидается, что клубы встретятся для обсуждения этого вопроса. Однако после полного выкупа мадридцами Комо может сразу же приобрести аргентинца.

Отмечается, что повторное подписание Паса обойдётся итальянскому клубу в 60 млн евро, но бороться за Нико могут и другие топ‑клубы, предлагающие больше 60 млн евро.

Тем временем  Атлетико заинтересован в трансфере корейской звезды.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид ФК Комо Нико Пас

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