Реал и Комо проведут встречу по трансферу хавбека
Реал намерен выкупить Нико Паса и тут же перепродать.
Испанский гранд готов активировать опцию обратного выкупа, которая прописана в его соглашении с итальянской командой.
Ожидается, что клубы встретятся для обсуждения этого вопроса. Однако после полного выкупа мадридцами Комо может сразу же приобрести аргентинца.
Отмечается, что повторное подписание Паса обойдётся итальянскому клубу в 60 млн евро, но бороться за Нико могут и другие топ‑клубы, предлагающие больше 60 млн евро.
🚨 Real Madrid set to meet Como today for Nico Páz: plan to inform about €9m buy back clause to be activated.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 25, 2026
Real will give Como the chance to buy Páz on permanent deal at €60m fee.
If Como reject, more clubs could join the race.
🎥 https://t.co/FeHX8khzhD pic.twitter.com/N9g7ExvAM2
Тем временем Атлетико заинтересован в трансфере корейской звезды.
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