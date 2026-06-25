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Футбол

Футболист Катара получил длительную дисквалификацию

Ассима Мадибо пропустит пять матчей.
Сегодня, 15:30       Автор: Андрей Безуглый
Ассима Мадибо / Getty Images
Ассима Мадибо / Getty Images

Полузащитник сборной Катара Ассима Мадибо получил дисквалификацию.

Напомним, что хавбек нанес тяжелую травму игроку сборной Канады Исмаэлю Коне.

У полузащитника диагностировали перелом, он пропустит около полугода.

Мадибо же получил в матче красную карточку от арбитра, однако ФИФА продлила срок дисквалификации.

Хавбек пропустит еще пять матчей за грубый фол против соперника.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей ЧМ-2026.

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