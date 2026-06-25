Миколенко может получить в партнеры звезду Арсенала

Габриэль Жезус может переехать в Ливерпуль.

Эвертон рассматривает возможность трансфера Габриэля Жезуса, пишет CaughtOffside.

"Ириски" уже некоторое время проявляют интерес к бразильцу, а в этом трансферное окно Арсенал решил избавиться от игрока.

Лондонский клуб даже готов пойти на уступки в цене, продавая форварда лишь за 20-25 млн фунтов.

Тем не менее Эвертону все равно будет сложно провернуть трансфер, так как зарплата Жезуса составляет около 300 тысяч евро в неделю.

В прошлом сезоне бразилец провел 27 матчей, отличившись шестью голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Тоттенхэм проведет ротацию голкиперов.

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