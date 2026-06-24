Тоттенхэм проведет большую ротацию вратарей

Тоттенхэм намерен сменить первого номера команды и подписать нового кипера, пишет Фабрицио Романо.

По информации инсайдера, лондонский клуб согласовал контракт с Мартином Дубравкой, который уже сегодня может стать игроком "шпор".

37-летний словак станет дублером Антонина Кински, который будет новым основным вратарем Тоттенхэма.

В ближайшее время ожидается, что клуб покинет Гульельмо Викарио, в котором заинтересованы ряд итальянских клубов.

Тоттенхэм не планирует удерживать итальянца, а сделате ставка на молодого Кински.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити следит за игроком Челси.

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