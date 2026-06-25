Украина разобралась с действующими чемпионами мира в Лиге наций по волейболу

В четверг, 25 июня, мужская сборная Украины по волейболу провела свой шестой матч в рамках Лиги наций-2026.

Подопечные Рауля Лосано встречались с победителями двух последних чемпионатов мира командой Италии и одержали свою самую большую победу в истории, обыграв второго номера мирового рейтинга. "Сине-желтые" разобрались с соперником "всухую", одолев его в трех сетах.

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Первая партия прошла в равной борьбе, а в середине сета украинцы уходили в отрыв на два-три очка. Итальянцы попытались отыграться, однако все же "сине-желтые" дожали оппонента с результатом 25:23.

Во втором сете Украина действовала уже уверенней и захватила инициативу от начала игрового отрезка. Украинская команда оформила себе преимущество в +5, а под конец партии увеличила его до +7, одержав итоговую победу со счетом 25:19.

Украинская команда в третьем сете постепенно наращивала свое преимущество, доведя его в середине партии до семи очков, а завершила игровой отрезок и вовсе с +9 - 25:16, уверенно закрыв матч.

Лига наций, мужчины

6-й тур

Украина - Италия 3:0 (25:23, 25:19, 25:16)

Ранее в Лиге наций сборная Украины уступила Японии (0:3), обыграла Китай (3:1) и Кубу (3:0), проиграла Польше (2:3), а также победила Бразилию (3:1).

После шести сыгранных матчей команда Рауля Лосано с 13 очками занимает второе место в турнирной таблице.

Свой следующий матч украинская сборная проведет в пятницу, 26 июня, против Канады. Также в рамках второй игровой недели украинцы встретятся с Болгарией 28 июня.

Напомним, что в Лиге наций 18 сборных в течение трех игровых недель проведут 12 матчей каждая. Восемь команд продолжат борьбу в плей-офф, а последняя вылетит из турнира.

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