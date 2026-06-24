Сборная Украины сенсационно обыграла Бразилию в Лиге наций

В среду, 24 июня, сборные Украины и Бразилии сошлись в матче основного раунда Лиги наций по волейболу.

Отметим, что "сине-желтые" никогда не обыгрывали бразильцев, которые занимают третью строчку мирового рейтинга.

Уже первый сет стал очень тяжелым для обеих команд. При счете 25:25 игра перешла в "больше-меньше", где Украина оказалась сильнее.

Второй сет Бразилия провела намного уверенней, забрав очки с преимуществом в три пункта.

А вот третий и четвертый сеты прошли по одному сценарию Украина имела небольшое преимущество, Бразилия с трудом отыгрывалась, но в итоге уступила в конце обоих сетов.

Следующим соперником сборной Украины станет Италия, матч с которой состоится в четверг, 25 июня, в 17:30 по киевскому времени.

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