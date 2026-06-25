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Футбол

Реал уведомил Комо об обратном выкупе аргентинского таланта за смешную сумму

Итальянский клуб имеет шанс сохранить Нико Паса, но уже за значительно большие средства.
Сегодня, 21:12       Автор: Игорь Мищук
Нико Пас / Getty Images
Нико Пас / Getty Images

Реал решил вернуть из Комо своего бывшего игрока - атакующего полузащитника Нико Паса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "сливочные" официально проинформировали итальянский клуб, что активируют опцию обратного выкупа 21-летнего футболиста за сумму, которая составляет всего девять миллионов евро.

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При этом мадридский клуб оставил за Комо возможность сохранить в составе аргентинского полузащитника, приобретя за 60 миллионов евро. У итальянского клуба есть время для принятия решения до понедельника.

В случае отказа Комо игрок на следующей неделе вернется в Реал и будет выставлен на трансферный рынок, но уже за сумму, превышающую 60 миллионов евро.

Напомним, что Комо приобрел Паса у Реала летом 2024 года за шесть миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник провел за итальянскую команду во всех турнирах 40 матчей, отличившись 13 голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Реал открыт к предложениям по двум французам.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы Реал Мадрид Комо Нико Пас

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