Реал уведомил Комо об обратном выкупе аргентинского таланта за смешную сумму

Итальянский клуб имеет шанс сохранить Нико Паса, но уже за значительно большие средства.

Реал решил вернуть из Комо своего бывшего игрока - атакующего полузащитника Нико Паса.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, "сливочные" официально проинформировали итальянский клуб, что активируют опцию обратного выкупа 21-летнего футболиста за сумму, которая составляет всего девять миллионов евро.

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При этом мадридский клуб оставил за Комо возможность сохранить в составе аргентинского полузащитника, приобретя за 60 миллионов евро. У итальянского клуба есть время для принятия решения до понедельника.

В случае отказа Комо игрок на следующей неделе вернется в Реал и будет выставлен на трансферный рынок, но уже за сумму, превышающую 60 миллионов евро.

Напомним, что Комо приобрел Паса у Реала летом 2024 года за шесть миллионов евро. В прошлом сезоне полузащитник провел за итальянскую команду во всех турнирах 40 матчей, отличившись 13 голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Реал открыт к предложениям по двум французам.

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