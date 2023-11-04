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Новичок Ман Сити установил ряд достижений в АПЛ

Жереми Доку показал выдающуюся игру.
Сегодня, 19:57
Жереми Доку / Getty Images
Жереми Доку / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Англии Манчестер Сити уничтожил Борнмут.

Как сообщает twitter-аккаунт OptaJoe, главный герой поединка Жереми Доку установил ряд необычных достижений.

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В возрасте 21 года и 161 года бельгиец стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Англии, который записал на свой счет 4 ассиста и 5 результативных действий в одном матче.

Также Доку стал первым с 2021 года футболистом, который в матче АПЛ сделал 4 результативные передачи. Тогда это удалось Полю Погба.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити АПЛ Жереми Доку

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