Новичок Ман Сити установил ряд достижений в АПЛ

В рамках 11 тура чемпионата Англии Манчестер Сити уничтожил Борнмут.

Как сообщает twitter-аккаунт OptaJoe, главный герой поединка Жереми Доку установил ряд необычных достижений.

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В возрасте 21 года и 161 года бельгиец стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Англии, который записал на свой счет 4 ассиста и 5 результативных действий в одном матче.

Также Доку стал первым с 2021 года футболистом, который в матче АПЛ сделал 4 результативные передачи. Тогда это удалось Полю Погба.

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