Новичок АПЛ установил антирекорд турнира

Бернли Венсана Компани не впечатляет в элитном дивизионе.

В рамках 11 тура чемпионата Англии Бернли на своем поле встретился с Кристал Пэлас.

"Кларетовые" уступили "орлам" со счетом 0:2. Таким образом, подопечные Венсана Компани установили антирекорд АПЛ.

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Бернли проиграл своим оппонентам во всех 6 домашних матчах текущего сезона. Ни одна команда, выступавшая в элитном дивизионе Англии, ранее не проигрывала 6 первых домашних матчей сезона подряд.

Отметим, что коллектив бельгийского специалиста идет на 19 месте в АПЛ, имея 4 очка. Столько же у Шеффилда, но у "клинков" хуже разница забитых и пропущенных мячей, а именно -21 против -19 у Бернли.

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