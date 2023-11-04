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Байер установил новый клубный рекорд

Команда Хаби Алонсо идет без поражений в текщем сезоне.
Сегодня, 19:06
Байер 04 / Getty Images
Байер 04 / Getty Images

Байер установил клубный рекорд победной серии.

Сегодня команда Хаби Алонсо обыграла Хоффенхайм, что стало 10-й победой подряд в текущем сезоне.

Это абсолютный клубный рекорд на уровне высшей лиги с момента создания Бундеслиги в 1979 году. Ранее рекордом была серия из девяти побед в 2013 году.

Всего на счету Байера 15 побед в 16 матчах текущего сезона. 15 сентября команда сыграла вничью с Баварией. 

Кроме того "львы" идут на первом месте, опережая Бавари на пять очков, но у мюнхенцев игра в запаса против Боруссии Дортмунд.

Ранее также сообщалось, что Артем Довбик - лидер Ла Лиги по система гол+пас.

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