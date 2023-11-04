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Довбик и Беллингем - лидеры Ла Лиги по системе гол+пас

Украинец и англичанин невероятно стартовали в новом чемпионате.
Сегодня, 18:13
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках 11 тура чемпионата Испании Жирона победила Осасуну со счетом 4:2.

Голом и двумя ассистами в данном поединке отличился Артем Довбик. Таким образом, украинец на данный момент имеет на своем счету 6 голов и 4 ассиста в теущем сезоне Ла Лиги.

По системе гол+пас украинец сейчас идет на втором месте в чемпионате Испании. Больше результативных действий только лишь у Джуда Беллингема, а именно 10 голов и 2 ассиста.

Отметим, что форвард сборной Украины провел в данной кампании на 290 минут меньше, чем Джуд.

Напомним, на нашем сайте доступен видеообзор матча Жирона - Осасуна, где также забитым мячом отметился Виктор Цыганков.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ла Лига артем довбик

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