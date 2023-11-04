Осасуна - Жирона 2:4 видео голов и обзор матча чемпионата Испании 04.11.2023

В рамках 11 тура Ла Лиги Осасуна приняла на своем поле Жирону.

Каталонцы вышли вперед уже на 16 минуте матча. Отличился Иван Мартин с передачи Артема Довбика.

Менее чем через 10 минут Осасуна сравняла счет, а уже во втором тайме вышла вперед. Оба мяча забил Анте Будимир.

Затем свое слово снова сказал Довбик, сперва он восстановил паритет в счете своим голом, а затем отдал ассист на своего соотечественника Виктора Цыганкова.

В компенсированное время Жирона забила еще раз, но уже украинцы не записывали на свой счет результативные действия, хотя, Цыганков поучаствовал в атаке, отдав предголевой пас.

Видео голов и обзор матча чемпионата Испании Осасуна - Жирона

Осасуна - Жирона 2:4

Голы: Будимир, 25, 55 - Мартин, 16, Довбик, 71, Цыганков, 80, Гарсия, 90

Ожидаемые голы (xG): 0.84 - 2.46

Удары: 12 - 11

Удары в створ: 3 - 4

Владение мячом: 47% - 53%

Осасуна: Эррера, Аресо, Давид Гарсия, Катена, Мохика, Пенья (Барха, 83), Монкайола, Мойсес Гомес (Ибаньес, 75), Торро, Орос(Рауль Гарсия, 83), Чими Авила (Рубен Гарсия, 75), Будимир.

Жирона: Гассанига, Ян Коуто (Цыганков, 70), Блинд, Эрик Гарсия, Мартинес, Мигель Гутьеррес, Алеиш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 85), Савио, Довбик (Стуани, 85).

Предупреждения: Чими Авила (40), Катена (41), Будимир (51), Мартинес (72), Эррера (85), Торро (87).

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