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Манчестер Сити - Борнмут 6:1 обзор и результат матча чемпионата Англии 04.11.2023

"Горожане" без проблем расправились с "вишнями".
Сегодня, 18:55
Манчестер Сити / Getty Images
Манчестер Сити / Getty Images

В субботу, 4 ноября, в рамках 11-го тура АПЛ Манчестер Сити принимал Борнмут. Матч завершился победой хозяев со счетом 6:1.

Чемпионы Англии уже в первом тайме решили все вопросы касаемо того, кто одержит три очка. Жереми Доку, Бернарду Силва и Мануэль Аканджи отличились по забитому мячу.

Вышедший на замену на 64-й минуте Фил Фоден довел счет до неприличного, однако гости смогли размочить данный результат. Луис Синистерра забил гол престижа.

Поставить точку в данной игре решили хавбек Бернарду Силва и Натан Аке. Результат игры крайне неприличный.

Статистика матча чемпионата Англии Манчестер Сити - Борнмут

Манчестер Сити - Борнмут 6:1
Голы: Доку, 30, Силва, 33, 84, Аканджи, 37, Фоден, 64, Аке, 88 - Синистерра, 74

Ожидаемые голы (xG): 0.90 - 0.35
Удары: 20 - 5
Удары в створ: 7 - 1
Владение мячом: 66% - 34%

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут Манчестер Сити АПЛ

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