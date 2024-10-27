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Вингер Манчестер Сити вернется после международной паузы

Жереми Доку выбыл на немалый срок.
Сегодня, 16:18
Жереми Доку / Getty Images
Жереми Доку / Getty Images

Вингер Манчестер Сити Жереми Доку не поможет команде в ближайших матчах, пишет cityxtra.

Бельгиец получил повреждение еще в матче 8-го тура против Вулверхэмптона. Характер травмы и сроки возвращения в клубе пока не озвучивали.

Однако, как ожидается, в лучшем случае Доку сможжет вернуться на поле уже после следующей международной паузы.

Стоит отметить, что для Сити это большая потеря, так как Доку быстро адаптировался к АПЛ и стилю Гвардиолы и показывал очень приятный прогресс.

В текущем сезоне у Доку 11 матчей, в которых вингер отличился двумя голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе установил личный антирекорд.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жереми Доку

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