Вингер Манчестер Сити вернется после международной паузы

Вингер Манчестер Сити Жереми Доку не поможет команде в ближайших матчах, пишет cityxtra.

Бельгиец получил повреждение еще в матче 8-го тура против Вулверхэмптона. Характер травмы и сроки возвращения в клубе пока не озвучивали.

Однако, как ожидается, в лучшем случае Доку сможжет вернуться на поле уже после следующей международной паузы.

Стоит отметить, что для Сити это большая потеря, так как Доку быстро адаптировался к АПЛ и стилю Гвардиолы и показывал очень приятный прогресс.

В текущем сезоне у Доку 11 матчей, в которых вингер отличился двумя голами и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Мбаппе установил личный антирекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!