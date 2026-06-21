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Футбол

Бельгия теряет ключевого игрока перед матчем с Ираном

Вингер пропустит второй тур, но сыграет с Новой Зеландией.
Сегодня, 12:14       Автор: Валентина Чорноштан
Жереми Доку / Getty Images
Жереми Доку / Getty Images

Вингер сборной Бельгии Жереми Доку пропустит игру против сборной Ирана, сообщает L'Équipe.

Причина, по которой он не сможет принять участие в матче второго тура группового этапа чемпионата мира это респираторная инфекция.

Отмечается, что медицинский штаб сборной заявил, что вингер вернётся к заключительному туру против Новой Зеландии, который пройдёт в субботу, 27 июня.

Ранее сообщалось, что Доку временно покидал расположение сборной по семейным обстоятельствам, связанным с рождением первого ребёнка.

К слову, стали  известны сроки возвращения звездного вингера сборной Англии

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Бельгии по футболу Жереми Доку

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