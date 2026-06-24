Динамо подписало нападающего ПСЖ

Динамо объявило о подписании Пьера Мунгенге.

18-летний французский нападающий присоединился к киевской команде в статусе свободного агента. Контракт подписан на три года.

Мунгенге с 2021 года находился в структуре ПСЖ. Провел немало матчей в командах разного возраста, а в прошлом сезоне закрепился в U-19.

В составе молодежки парижан Мунгенге провел 33 матча, в которых записал на свой счет 21 гол и 12 передач. Стал лучшим бомбардиром юношеской Лиги чемпионов и Кубка Франции.

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