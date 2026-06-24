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Футбол

Динамо подписало нападающего ПСЖ

Пьер Мунгенге перешел свободным агентом.
Сегодня, 18:55       Автор: Андрей Безуглый
Пьер Мунгенге / dynamo.kiev.ua
Пьер Мунгенге / dynamo.kiev.ua

Динамо объявило о подписании Пьера Мунгенге.

18-летний французский нападающий присоединился к киевской команде в статусе свободного агента. Контракт подписан на три года.

Мунгенге с 2021 года находился в структуре ПСЖ. Провел немало матчей в командах разного возраста, а в прошлом сезоне закрепился в U-19.

В составе молодежки парижан Мунгенге провел 33 матча, в которых записал на свой счет 21 гол и 12 передач. Стал лучшим бомбардиром юношеской Лиги чемпионов и Кубка Франции.

С календарем Динамо вы можете ознакомиться на нашем сайте. 

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