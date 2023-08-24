Манчестер Сити близок к подписанию вингера сборной Бельгии
Жереми Доку переберется в стан "горожан".
Манчестер Сити близок к усилению линии атаки перспективным вингером.
Как сообщает бельгиец Саша Тавольери, "горожане" согласовали условия контракта с вингером местной сборной Жереми Доку. До говорс игроком подпишут до 2028, финансовые детали неизвестны.
За талантливого футболиста манкунианцам придется заплатить около 60 млн евро французскому Ренну.
Отметим, что Манчестер Сити также намерен усилить полузащиту хавбеком сборной Португалии.