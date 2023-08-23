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Манчестер Сити интересуется хавбеком сборной Португалии

Матеуш Нунеш может усилить "горожан".
Сегодня, 19:03
Матеуш Нунеш / Getty Images
Матеуш Нунеш / Getty Images

Манчестер Сити продолжает рассматривать варианты усиления своей полузащиты.

Как сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн, "горожане" рассматривают приобретение Матеуша Нунеша. Полузащитник Вулверхэмптона и сборной Португалии высоко оценивается манкунианцами.

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"Волки" не рады интересу Ман Сити к их лидеру, но будут готовы принять предложение, которое их устроит, чтобы усилить сразу несколько слабых мест. Сколько коллектив Гари О'Нила запросит за португальца остается неизвестным.

В двух матчах чемпионата Англии текущего сезона Матеуш Нунеш не отметился результативными действиями.

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