iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Манчестер Сити выбыл на несколько недель из-за травмы

Англичанин не поможет своей команде в ближайших матчах.
Сегодня, 21:52
Джон Стоунз / Getty Images
Джон Стоунз / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз выбыл на некоторое время из-за повреждения бедра. Об этом сообщает издание The Athletic.

Футболист сборной Англии в ближайших играх клуба не сможет принять участие. Это подтвердил и главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.

Читай также: Стоунз - о Гвардиоле: Пеп заново изобрел мой мозг

Таким образом, Стоунз пропустит матчи АПЛ против Шеффилд Юнайтед и Фулхэма. Последний раз игрок выходил на поле в Суперкубке Англии против Арсенала.

В прошлом сезоне англичанин провел 23 матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Джон Стоунз

Статьи по теме

Манчестер Сити договорился о трансфере вингера Ренна Манчестер Сити договорился о трансфере вингера Ренна
Барселона и Манчестер Сити согласовали трансфер Канселу Барселона и Манчестер Сити согласовали трансфер Канселу
Ман Сити снова не смог подписать замену Де Брюйне Ман Сити снова не смог подписать замену Де Брюйне
Ман Сити согласовал контракт с бельгийским вингером Ман Сити согласовал контракт с бельгийским вингером
Помочь журналистам

Видео

Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Кривбасс - Шахтер 3:3 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа22:51
Мудрик в соцсетях оставил фанатам Челси мотивационное послание
Формула 122:46
Хорнер подтвердил, что Перес будет выступать за Ред Булл в 2024 году
Европа22:20
Манчестер Юнайтед хочет до конца трансферного окна усилить две позиции
НБА22:15
Лонзо Болл чувствует, что сможет вернуться в баскетбол, несмотря на три операции на колене
Европа21:52
Защитник Манчестер Сити выбыл на несколько недель из-за травмы
Европа21:46
Зинченко оказался в запасе на матч Арсенала против Кристал Пэлас
Европа21:31
Владелец Милана: Мы здесь чтобы побеждать, но мы хотим делать это с умом
Киберспорт21:21
Рейтинг команд по CS:GO за 2023 год: NaVi все еще в топ-10, Monte потеряли одну позицию
Европа21:07
Защитник Баварии перейдет в Интер, но немцам все еще нужно найти ему замену
Европа20:59
Многомиллионный новичок Челси вдохновился речью президента UFC после своего трансфера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK