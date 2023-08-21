Защитник Манчестер Сити выбыл на несколько недель из-за травмы

Англичанин не поможет своей команде в ближайших матчах.

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз выбыл на некоторое время из-за повреждения бедра. Об этом сообщает издание The Athletic.

Футболист сборной Англии в ближайших играх клуба не сможет принять участие. Это подтвердил и главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола.

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Таким образом, Стоунз пропустит матчи АПЛ против Шеффилд Юнайтед и Фулхэма. Последний раз игрок выходил на поле в Суперкубке Англии против Арсенала.

В прошлом сезоне англичанин провел 23 матча, в которых забил два гола и отдал два ассиста.

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