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Стоунз - о Гвардиоле: Пеп заново изобрел мой мозг

Англичанин в восторге от работы с испанским специалистом.
Сегодня, 18:51
Стоунз и Гвардиола / Getty Images
Стоунз и Гвардиола / Getty Images

Защитник Манчестер Сити Джон Стоунз высказался о работе с Пепом Гвардиолой.

"Придя в Сити, думал, что неплохо разбираюсь в футболе. Пеп заставил меня почувствовать, что я ничего не знаю. Он открыл мне глаза на многое, он как бы заново изобрел мой мозг.

Быть защитником у Пепа очень полезно. Он многого ждет от нас. Полезно тренироваться снова и снова при его системе, а затем видеть, как это работает. Мне очень нравится. Я учусь. Каждый год узнаю что-то новое.

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Я всегда говорю, что когда ты счастлив в чем-либо, ты получаешь от этого больше удовольствия. На данный момент мы счастливы – так можно лучше себя выразить.

Я уже несколько раз выполнял эту роль в различных обстоятельствах, но не на постоянной основе, как сейчас. С учетом моих качеств тренер увидел, что может упростить мою роль и помочь мне совершенствоваться и становиться лучше в этой системе", – сказал англичанин в интервью Daily Mail.

Напомним, по итогам минувшего сезона Ман Сити под руководством Гвардиолы оформил требл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити Пеп Гвардиола Джон Стоунз

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