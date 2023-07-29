Гвардиола: Саудовская Аравия изменила рынок, это реальность

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отметил, что саудовская лига сильно повлияла на футбольный рынок.

Испанец считает, что саудовцы дейстивтельно намерены создать сильнейшую лигу в мире, и у них есть для этого средства. Ведь еще пару месяцев назад никто не ожидал, что там будет играть столько топ-футболистов.

"Саудовская Аравия изменила трансферный рынок. Несколько месяцев назад, когда Роналду был единственным, кто ушел, никто не думал, что в саудовской лиге будет играть так много топ-футболистов.

В будущем их будет больше, поэтому клубы должны быть в курсе того, что происходит. Марез получил невероятное предложение, поэтому мы не могли сказать "не делай этого".

Речь не об угрозе, это реальность. Они хотят создать сильную лигу. Пока у них есть такая возможность. АПЛ потратила больше, чем другие, потому что организация Премьер-лиги лучше, а трансляции и спонсоры генерируют больше, чем в других лигах, поэтому клубы могут тратить то, что у них есть", - цитирует Пепа BBC.

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