Стало известно, когда Реал подпишет Мбаппе
Французу нужно подождать год, чтобы оказаться в Испании.
Футболист сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе пока не сможет перейти в Реал.
Как сообщает As, мадридский клуб планирует подписать Мбаппе только бесплатно в 2024-м.
Отмечается, что Реал не вел и не будет вести переговоры с французским клубом.
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Контракт игрока с ПСЖ истекает летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что Реал отправил своего таланта в аренду новичку Ла Лиги.
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