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Стало известно, когда Реал подпишет Мбаппе

Французу нужно подождать год, чтобы оказаться в Испании.
Сегодня, 13:10
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Футболист сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе пока не сможет перейти в Реал.

Как сообщает As, мадридский клуб планирует подписать Мбаппе только бесплатно в 2024-м.

Отмечается, что Реал не вел и не будет вести переговоры с французским клубом.

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Контракт игрока с ПСЖ истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что Реал отправил своего таланта в аренду новичку Ла Лиги.

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