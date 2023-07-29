ПСЖ избавился от Икарди, продав того в Турцию

Нападающий Мауро Икарди продолжит выступать за Галатасарай.

Турецкий клуб заплатил за аргентинца 10 миллионов евро. Стороны заключили контракт на три года.

Отметим, что в 2020 году ПСЖ заплатил за Икарди примерно 58 миллионов евро.

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В прошлом сезоне Мауро выступал за Галатасарай на правах аренды и забил 23 гола в 26 матчах за клуб.

Ранее сообщалось, что бывший игрок Манчестер Юнайтед перебрался в Галатасарай.

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