ПСЖ избавился от Икарди, продав того в Турцию
Аргентинец заключили длительный контракт с топ-клубом.
Нападающий Мауро Икарди продолжит выступать за Галатасарай.
Турецкий клуб заплатил за аргентинца 10 миллионов евро. Стороны заключили контракт на три года.
yangın— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 28, 2023
yeri
hep
buralar
sayende
🔥🔥🔥🔥 @MauroIcardi
🫱😀🫲 #PartyMustGoOn pic.twitter.com/XxT0vljCoX
Отметим, что в 2020 году ПСЖ заплатил за Икарди примерно 58 миллионов евро.
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В прошлом сезоне Мауро выступал за Галатасарай на правах аренды и забил 23 гола в 26 матчах за клуб.
Ранее сообщалось, что бывший игрок Манчестер Юнайтед перебрался в Галатасарай.
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