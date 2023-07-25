Отказался от рекордной зарплаты: Бывший игрок Манчестер Юнайтед перебрался в Галатасарай

Галатасарай объявил о подписании вингера Уилфрида Заа свободным агентом.

Стороны заключили соглашение на три года.

💊 Yeni transferimiz Wilfried Zaha, sponsor hastanemiz @MedicanaSaglik’ta sağlık kontrolünden geçti. ✅ pic.twitter.com/2MMay2FCm3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 24, 2023

Турецкий клуб сообщил, что 30-летний ивуариец будет получать 4,35 миллиона евро за сезон, а также получит подписной бонус в 2,33 миллиона евро.

Читай также: Трансферы лета 2023 года: Месси, Райс и другие в ТОП-5 лучших трансферов недели

Отметим, что Заа покинул Кристал Пэлас, предлагавший ему рекордную для клуба зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю для пролонгации.

В составе английского клуба он провел 458 матчей, отличившись 90 голами и 76 ассистами.

Ранее стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Икарди.