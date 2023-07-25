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Отказался от рекордной зарплаты: Бывший игрок Манчестер Юнайтед перебрался в Галатасарай

Уилфрид Заа присоединился к турецкому гранду.
Сегодня, 08:16
Уилфрид Заа / galatasaray.org
Уилфрид Заа / galatasaray.org

Галатасарай объявил о подписании вингера Уилфрида Заа свободным агентом.

Стороны заключили соглашение на три года.

Турецкий клуб сообщил, что 30-летний ивуариец будет получать 4,35 миллиона евро за сезон, а также получит подписной бонус в 2,33 миллиона евро. 

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Отметим, что Заа покинул Кристал Пэлас, предлагавший ему рекордную для клуба зарплату в 200 тысяч фунтов в неделю для пролонгации. 

В составе английского клуба он провел 458 матчей, отличившись 90 голами и 76 ассистами.

Ранее стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Икарди.


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