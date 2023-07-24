Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Икарди
Аргентинский форвард отлично зарекомендовал себя в Турции.
Нападающий Мауро Икарди продолжит карьеру в Турции.
Как сообщает Фабрицио Романо в Twitter, аргентинский футболист вернется в Галатасарай на постоянную основу.
Читай также: Мбаппе готов пойти на радикальный шаг, лишь бы насолить ПСЖ
ПСЖ продаст звездного игрока за 10 миллионов евро.
Ожидается, Икарди подпишет контракт с турецким клубом до лета 2026 года.
В прошлом сезоне Мауро выступал за Галатасарай на правах аренды и забил 23 гола в 26 матчах за клуб.
Ранее сообщалось, что ПСЖ интересуется лучшим молодым игроком чемпионата Норвегии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!