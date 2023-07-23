ПСЖ интересуется лучшим молодым игроком чемпионата Норвегии

Парижане не забывают о перспективах клуба.

Французский ПСЖ намерен совершить приобретение на будущее.

Как сообщает местное издание L'equipe, столичный клуб интересуется 19-летним вингером Норшеланна Эрнестом Нуама.

Ганец может сыграть на любой позиции в группе атаки. Потенциальные финансовые детали неизвестны, но Transfermarkt оценивает игрока в 6 млн евро.

В минувшем сезоне Эрнест оформил 15 голов и 4 ассиста в 34 матчах за свой клуб, став лучшим молодым игроком чемпионата Норвегии.

Напомним, ранее сообщалось, что игроки ПСЖ отреагировали на отсутствие Мбаппе в составе на турне в Японию.

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