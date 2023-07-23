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Игроки ПСЖ отреагировали на отсутствие Мбаппе в турне по Японии

В стане парижан не сильно грустят.
Сегодня, 16:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Футболисты ПСЖ удивлены исключению форварда Килиана Мбаппе из состава на турне по Японии. Об этом сообщает издание RMC Sport.

Игроки парижского клуба были шокированы, но в целом в команде царит дружественная и веселая атмосфера.

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Напомним, в ПСЖ считают, что 24-летний игрок уже договорился с Реалом о переходе в качестве свободного агента летом 2024 года, ввиду чего его теперь считают предателем.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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