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ПСЖ установил ценник на Мбаппе

150 млн евро - достаточная сумма по мнению парижан.
Сегодня, 12:05
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ назвал сумму, за которую готов расстаться с Килианом Мбаппе, пишет L’Équipe.

Напомним, что с первого августа французский форвард окажется на трансфере, если не не продлит контракт с парижанами.

ПСЖ считает, что минимум 150 млн евро будет достаточной суммой, чтобы разрешить Мбаппе покинуть клуб. Напомним, что из Монако Килиан переходил за 170 млн евро.

Также напомним, что Мбаппе может продолжить в АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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