Топ-клуб АПЛ нацелился на Мбаппе
Владелец Тоттенхэма находится в близком контакте с руководством ПСЖ.
У Килиана Мбаппе появился необычный вариант продолжения карьеры.
Как сообщает Marca, в услугах француза заинтересован Тоттенхэм. Потенциальные финансовые детали неизвестны.
Отмечается, что владелец "шпор" Даниэль Леви находится в тесном контакте с Нассером Аль-Хеллаифи.
Парижане заинтересованы в Харри Кейне, которого лондонцы не хотят отпускать бесплатно, что перекликается с ситуацией Килиана.
Напомним, ранее сообщалось, что саудовский клуб сделал предложение по Мбаппе.