Топ-клуб АПЛ нацелился на Мбаппе

Владелец Тоттенхэма находится в близком контакте с руководством ПСЖ.

У Килиана Мбаппе появился необычный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает Marca, в услугах француза заинтересован Тоттенхэм. Потенциальные финансовые детали неизвестны.

Отмечается, что владелец "шпор" Даниэль Леви находится в тесном контакте с Нассером Аль-Хеллаифи.

Парижане заинтересованы в Харри Кейне, которого лондонцы не хотят отпускать бесплатно, что перекликается с ситуацией Килиана.

Напомним, ранее сообщалось, что саудовский клуб сделал предложение по Мбаппе.