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Топ-клуб АПЛ нацелился на Мбаппе

Владелец Тоттенхэма находится в близком контакте с руководством ПСЖ.
Сегодня, 00:50
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

У Килиана Мбаппе появился необычный вариант продолжения карьеры.

Как сообщает Marca, в услугах француза заинтересован Тоттенхэм. Потенциальные финансовые детали неизвестны.

Отмечается, что владелец "шпор" Даниэль Леви находится в тесном контакте с Нассером Аль-Хеллаифи.

Парижане заинтересованы в Харри Кейне, которого лондонцы не хотят отпускать бесплатно, что перекликается с ситуацией Килиана.

Напомним, ранее сообщалось, что саудовский клуб сделал предложение по Мбаппе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Килиан Мбаппе

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