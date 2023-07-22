Саудовский клуб сделал предложение по Мбаппе

Француз может оказаться в одном чемпионате с Криштиану Роналду.

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе заинтересовал клуб из Саудовской Аравии.

Как сообщает L'Equipe, саудовский клуб сделал парижанам предложение о трансфере игрока.

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Отмечается, что этим летом Мбаппе вряд ли перейдет в какой-то клуб, кроме мадридского Реала. ПСЖ, в свою очередь, готов выслушать предложения по футболисту.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

Ранее сообщалось, что Килиана исключили из заявки на турне по Японии.

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