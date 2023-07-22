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ПСЖ обозначил дату, с которой готов будет выслушать все предложения по Мбаппе

Клубам будет дано немного времени на оформление трансфера.
Сегодня, 19:22
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

ПСЖ пока не будет продавать своего форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист L’Equipe Лоик Танзи.

До 31-го июля парижане вести переговоров ни с кем не собираются. Французский гранд с первого августа готов обсуждать трансфер.

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До конца месяца Мбаппе может право активировать опцию продления контракта с парижанами на год. Нападающий будет выставлен на трансфер в случае отказа.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Килиан Мбаппе

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