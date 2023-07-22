ПСЖ обозначил дату, с которой готов будет выслушать все предложения по Мбаппе
Клубам будет дано немного времени на оформление трансфера.
ПСЖ пока не будет продавать своего форварда Килиана Мбаппе. Об этом сообщает журналист L’Equipe Лоик Танзи.
До 31-го июля парижане вести переговоров ни с кем не собираются. Французский гранд с первого августа готов обсуждать трансфер.
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До конца месяца Мбаппе может право активировать опцию продления контракта с парижанами на год. Нападающий будет выставлен на трансфер в случае отказа.
В минувшем розыгрыше Лиги 1 24-летний форвард забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.
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