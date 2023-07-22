В Реале отрицают любые договоренности с Мбаппе

"Сливочные" не верят в то, что игрок сменит команду летом.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе пока не договорился с Реалом о переходе. Об этом сообщает издание El Partidazo de COPE.

У французского футболиста пока нет даже предварительных договоренностей с мадридским клубом. Сами "сливочные" считают, что игрок хочет остаться в Париже до 2024 года.

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Напомним, что Килиан отказался продлять контракт до 2025 года, он намерен провести в Париже не более одного сезона.

В минувшем розыгрыше Лиги 1 Мбаппе забил 29 голов и отдал 5 ассистов в 34 матчах.

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